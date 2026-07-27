Verdächtige Hundeleckerlis in Wien: Jetzt wird vor möglichem Gift gewarnt

Große Sorge unter Hundehaltern in Wien-Liesing: Eine Hundebesitzerin entdeckte mehrere verdächtige Leckerlis, von denen eines bereits im Maul ihres Hundes war. Das Tier wurde vorsorglich in eine Tierklinik gebracht.

Ein beunruhigender Fund sorgt derzeit in Wien-Liesing für Aufregung. In der Putzendoplergasse, gegenüber einer Trafik bei Hausnummer 8, wurden mehrere verdächtige Hundeleckerlis entdeckt. Eine Hundebesitzerin schlägt nun Alarm und appelliert an andere Hundehalter, in diesem Bereich besonders aufmerksam zu sein.

Hund hatte Leckerli bereits im Maul

Wie die Hundehalterin berichtet, hatte ihre Hündin eines der Leckerlis bereits aufgenommen. Sie konnte es jedoch rechtzeitig aus dem Maul entfernen. Insgesamt fand sie nach eigenen Angaben fünf verdächtige Leckerlis, die sie anschließend entsorgte. Aus Sorge, dass es sich um Giftköder handeln könnte, brachte sie ihren Hund vorsorglich in eine Tierklinik.

Ob es sich tatsächlich um Gift handelt, ist unklar

Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung, dass die gefundenen Leckerlis tatsächlich mit Gift versetzt waren. Die Hundebesitzerin geht jedoch davon aus und warnt andere Tierhalter eindringlich davor, ihre Hunde in diesem Bereich unbeaufsichtigt schnüffeln oder fressen zu lassen. Hundebesitzer werden gebeten, beim Spazierengehen besonders aufmerksam zu sein und verdächtige Funde gegebenenfalls der Polizei zu melden. Sollte ein Tier einen möglichen Giftköder aufnehmen oder Vergiftungserscheinungen zeigen, sollte umgehend eine Tierärztin, ein Tierarzt oder eine Tierklinik aufgesucht werden.