Stromschlag am Bahnhof: 32-Jähriger kletterte auf Waggon und stürzte ab

Am Sonntag wurde in Wien ein Verletzter auf Gleisen liegend aufgefunden. Er dürfte auf einen Waggon geklettert sein...

Auf einen Zug-Waggon dürfte ein Mann gestern geklettert sein und sich verletzt haben.

Auf einen Zug-Waggon dürfte ein Mann gestern geklettert sein und sich verletzt haben.

Im Bereich eines Bahnhofs wurde gestern ein verletzter Mann von einem Zeugen auf den Gleisen liegend aufgefunden. Der Bahnverkehr wurde umgehend eingestellt und die Einsatzkräfte verständigt. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien und der Polizei leisteten der Zeuge sowie ein weiterer Mann Erste Hilfe.

Mann dürfte auf einen Waggon geklettert sein

Die Erhebungen der Polizeibeamten ergaben, dass der 32-Jährige vermutlich auf einen neben ihm abgestellten Waggon geklettert war. An einem Abschnitt der Oberleitung konnten Teile seiner Jacke sichergestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann einen Stromschlag erlitt und anschließend vom Waggon stürzte.

Er zog sich Verbrennungen zu

Durch den Vorfall zog sich der 32-Jährige eine Kopfverletzung sowie Verbrennungen am Körper und an seiner Kleidung zu. Er wurde von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Gleisbereich geborgen und anschließend von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.