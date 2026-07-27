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Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Polizeiauto
Gestern Abend musste ein Mann von der Wiener Polizei vorläufig festgenommen.
9. Bezirk/Wien
27/07/2026
Einsatz

Aggressiver Mann randaliert vor Wohnungstür und beschimpft Polizisten – Festnahme

Eine Frau wählte im 9. Wiener Gemeindebezirk besorgt den Notruf, da ein aggressiver Mann lautstark gegen ihre Wohnungstür klopfte. Als

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Beim Eintreffen der Beamten konnte der Mann im Innenhof des Wohnhauses angehalten werden, als er erneut versuchte, zur besagten Wohnung zu gelangen. Während der Sachverhaltsklärung begann der Mann lautstark zu schreien und die anwesenden Beamten zu beschimpfen. Zudem gestikulierte er wild mit den Armen und spuckte mehrmals auf den Boden.

Vorläufig festgenommen und angezeigt

Da der Mann mehrfachen Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, keine Folge leistete, wurde er vorläufig festgenommen. Die Festnahme konnte nur unter Anwendung von Körperkraft durchgesetzt werden. Der 28-jährige Österreicher wurde verwaltungsstrafrechtlich zur Anzeige gebracht.

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