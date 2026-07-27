Streit eskaliert: 26-Jähriger will schlichten und wird niedergestochen

Zwischen zwei Männern soll es gestern im 10. Bezirk zu einem heftigen Streit gekommen sein. Ein unbeteiligter 26-Jähriger beobachtete den Vorfall und ging dazwischen, um die Beiden voneinander zu trennen - mit schlimmen Folgen.

Gestern musste ein 26-Jähriger in Wien nach einer Messerattacke ins Krankenhaus gebracht werden.

Gestern musste ein 26-Jähriger in Wien nach einer Messerattacke ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwischen zwei Männern soll es gestern zu einem Streit gekommen sein. Ein unbeteiligter 26-Jähriger beobachtete die Auseinandersetzung und ging dazwischen, um die beiden Männer voneinander zu trennen, heißt es von der Wiener Polizei.

Sofortfahndung blieb zunächst erfolglos

Plötzlich zog einer der beiden Männer ein Messer und stach auf den 26-Jährigen ein. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Der 26-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberschenkels und wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief zunächst ohne Erfolg.

Identität bekannt – Fahndung läuft

Im Zuge der Ermittlungen konnte jedoch dessen Identität geklärt werden. Nach dem Mann wird weiterhin gefahndet. Warum es zu dem Streit zwischen den beiden Männern gekommen war, konnte bislang nicht geklärt werden, teilen die Beamten abschließend mit.