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Das Bild auf 5min.at zeigt den Kaisermühlentunnel auf der A22 in Wien.
Autofahrer aufgepasst: Der Kaisermühlentunnel wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in beiden Richtungen gesperrt.
Wien
27/07/2026
In beiden Richtungen

Nächtliche Sperre des Kaisermühlentunnels: Das ist der Grund

Von Mittwoch, 29. Juli, auf Donnerstag, 30. Juli wird der Tunnel Kaisermühlen auf der A22 Donauufer Autobahn von 22 Uhr bis fünf Uhr früh gesperrt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Betroffen sind beide Richtungsfahrbahnen und alle Auffahrten im Tunnelbereich. Die Umleitungen führen über die A 23 Südost Tangente und den Handelskai, teilt die ASFINAG in einer Aussendung mit.

Großübung in Tunnel: Schwerer Unfall wird trainiert

Mit der Übung trainieren Feuerwehr, Polizei, Rettung und ASFINAG einen schweren Unfall im Tunnel. Solche Großübungen sind für Tunnel ab 500 Metern Länge gesetzlich vorgeschrieben und finden spätestens alle vier Jahre statt.

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