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Nächtliche Sperre des Kaisermühlentunnels: Das ist der Grund
Von Mittwoch, 29. Juli, auf Donnerstag, 30. Juli wird der Tunnel Kaisermühlen auf der A22 Donauufer Autobahn von 22 Uhr bis fünf Uhr früh gesperrt.
Betroffen sind beide Richtungsfahrbahnen und alle Auffahrten im Tunnelbereich. Die Umleitungen führen über die A 23 Südost Tangente und den Handelskai, teilt die ASFINAG in einer Aussendung mit.
Großübung in Tunnel: Schwerer Unfall wird trainiert
Mit der Übung trainieren Feuerwehr, Polizei, Rettung und ASFINAG einen schweren Unfall im Tunnel. Solche Großübungen sind für Tunnel ab 500 Metern Länge gesetzlich vorgeschrieben und finden spätestens alle vier Jahre statt.
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