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Foto auf 5min.at zeigt einen Stromkasten
Am heutigen Montagmorgen kam es in einem Amtsgebäude des Innenministeriums in der Hinteren Zollamtstraße teilweise von einem Stromausfall betroffen.
Wien
27/07/2026
Störung behoben

Stromausfall im Innenministerium: Gebäude wurde vorübergehend gesperrt

Heute war ein Amtsgebäude Hintere Zollamtstraße teilweise von einem Stromausfall betroffen. Die Störung ist bereits behoben.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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In einem Amtsgebäude des Innenministeriums in der Hinteren Zollamtsstraße – einem von zahlreichen Standorten des BMI in Wien – kam es teilweise zu einem Stromausfall. Von der Störung waren keine kritischen oder sicherheitsrelevanten Einrichtungen (wie z. B. das Lagezentrum des BMI) betroffen, wird mitgeteilt.

Vermutet wird ein technischer Defekt

Die Vermittlung von Anrufen wurde in dieser Zeit nahtlos von der Landespolizeidirektion Wien übernommen, heißt es weiter. Aufgrund der geltenden Brandschutzbestimmungen musste das Gebäude vorübergehend gesperrt werden, weshalb der Zutritt kurzzeitig nicht möglich war. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die öffentliche Sicherheit war zu jeder Zeit gegeben, wird abschließend betont.

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