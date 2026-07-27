Stromausfall im Innenministerium: Gebäude wurde vorübergehend gesperrt

Heute war ein Amtsgebäude Hintere Zollamtstraße teilweise von einem Stromausfall betroffen. Die Störung ist bereits behoben.

Am heutigen Montagmorgen kam es in einem Amtsgebäude des Innenministeriums in der Hinteren Zollamtstraße teilweise von einem Stromausfall betroffen.

Am heutigen Montagmorgen kam es in einem Amtsgebäude des Innenministeriums in der Hinteren Zollamtstraße teilweise von einem Stromausfall betroffen.

In einem Amtsgebäude des Innenministeriums in der Hinteren Zollamtsstraße – einem von zahlreichen Standorten des BMI in Wien – kam es teilweise zu einem Stromausfall. Von der Störung waren keine kritischen oder sicherheitsrelevanten Einrichtungen (wie z. B. das Lagezentrum des BMI) betroffen, wird mitgeteilt.

Vermutet wird ein technischer Defekt

Die Vermittlung von Anrufen wurde in dieser Zeit nahtlos von der Landespolizeidirektion Wien übernommen, heißt es weiter. Aufgrund der geltenden Brandschutzbestimmungen musste das Gebäude vorübergehend gesperrt werden, weshalb der Zutritt kurzzeitig nicht möglich war. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die öffentliche Sicherheit war zu jeder Zeit gegeben, wird abschließend betont.