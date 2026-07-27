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/ ©Wiener Linien/Simon Wöhrer
Das Bild auf 5min.at zeigt den U-Bahn-Rave in Wien.
Im Untergrund geht’s rund: Die Station Volkstheater wird in der Nacht von 6. auf 7. August erneut zur Rave-Location.
Wien
27/07/2026
Untergrund-Partys

Wiener U-Bahn: Diese fünf Fakten überraschen selbst Stammgäste

405 Millionen Fahrten, 109 Stationen und eine „Nummerierungslücke“: Die Wiener U-Bahn, eines der wichtigsten Verkehrssysteme Österreichs, wächst weiter und überrascht mit einigen kuriosen Details aus dem Alltag.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Fakt eins: U-Bahn als Konzertbühne. Musiker treten als “U-Bahn-Stars” direkt in
Stationen auf. In der Station Volkstheater finden sogar “Stations-Raves” statt. Fakt zwei:
Ein U-Bahn-Zug ersetzt 800 Autos. In einen einzigen Wiener U-Bahn-Zug passen
900 Menschen. Im Individualverkehr wären dafür knapp 800 Autos nötig.

„Fehlende“ Linie U5

Fakt drei: Lückenlose Überwachung. Im gesamten Öffi-Netz sorgen rund 15.000
Kameras sowie zahlreiche Servicekräfte für Sicherheit. Fakt vier: Eine U-Bahn-Linie
„fehlt“: Derzeit sind die Linien U1, U2, U3, U4 und U6 in Betrieb. Die U5 wird als
„Nachzügler“ erst gebaut.

Oberirdisch fahrende Bahn

Fakt fünf: Oberirdische Untergrundbahn: Die U6 gilt als Besonderheit im Wiener
Netz. Sie fährt fast vollständig oberirdisch. Die von Otto Wagnern entworfene
ehemalige Wiener Stadtbahn nutzt zudem als einzige Wiener U-Bahn-Linie
Oberleitungen statt Stromschienen.

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