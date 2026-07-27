Wiener U-Bahn: Diese fünf Fakten überraschen selbst Stammgäste
405 Millionen Fahrten, 109 Stationen und eine „Nummerierungslücke“: Die Wiener U-Bahn, eines der wichtigsten Verkehrssysteme Österreichs, wächst weiter und überrascht mit einigen kuriosen Details aus dem Alltag.
Fakt eins: U-Bahn als Konzertbühne. Musiker treten als “U-Bahn-Stars” direkt in
Stationen auf. In der Station Volkstheater finden sogar “Stations-Raves” statt. Fakt zwei:
Ein U-Bahn-Zug ersetzt 800 Autos. In einen einzigen Wiener U-Bahn-Zug passen
900 Menschen. Im Individualverkehr wären dafür knapp 800 Autos nötig.
„Fehlende“ Linie U5
Fakt drei: Lückenlose Überwachung. Im gesamten Öffi-Netz sorgen rund 15.000
Kameras sowie zahlreiche Servicekräfte für Sicherheit. Fakt vier: Eine U-Bahn-Linie
„fehlt“: Derzeit sind die Linien U1, U2, U3, U4 und U6 in Betrieb. Die U5 wird als
„Nachzügler“ erst gebaut.
Oberirdisch fahrende Bahn
Fakt fünf: Oberirdische Untergrundbahn: Die U6 gilt als Besonderheit im Wiener
Netz. Sie fährt fast vollständig oberirdisch. Die von Otto Wagnern entworfene
ehemalige Wiener Stadtbahn nutzt zudem als einzige Wiener U-Bahn-Linie
Oberleitungen statt Stromschienen.