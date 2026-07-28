Trickdiebstahl in Wiener Banken: Polizei sucht diese zwei Männer

In Wien-Landstraße, Favoriten und Währing sollen zwei Männer Frauen beim Geldabheben bestohlen haben. Der Schaden beträgt 5.600 Euro. Nun veröffentlicht die Polizei Bilder der Verdächtigen.

Die beiden Männer sollen Frauen beim Geldabheben abgelenkt und anschließend mit den gestohlenen Bankomatkarten Geld behoben haben.

Die beiden Männer sollen Frauen beim Geldabheben abgelenkt und anschließend mit den gestohlenen Bankomatkarten Geld behoben haben.

Die Taten sollen sich am 6. Juni 2026 zwischen 10.20 und 11.27 Uhr ereignet haben. Betroffen waren drei Bankfilialen in Wien-Landstraße, Favoriten und Währing. Laut Landespolizeidirektion Wien stehen zwei bislang unbekannte Männer im Verdacht, Frauen beim Geldabheben bestohlen zu haben. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach ihnen.

Ablenkungstrick

Einer der Männer soll die Frauen angesprochen haben, als ihre Bankomatkarte bereits im Gerät steckte. Während er sie in ein Gespräch verwickelte, zog er laut Polizei unbemerkt die Karte aus dem Bankomaten. Danach forderte er die Frauen auf, den PIN-Code erneut einzugeben. So konnte der Code ausgespäht werden. Anschließend soll der Mann die Karte an seinen Komplizen weitergegeben haben.

5.600 Euro Schaden

Mit der Bankomatkarte und dem ausgespähten PIN-Code soll der zweite Verdächtige den höchstmöglichen Bargeldbetrag vom jeweiligen Konto behoben haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.600 Euro. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei Lichtbilder der beiden mutmaßlichen Täter sichern. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden diese nun veröffentlicht.

©LPD Wien | Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die Frauen in drei Wiener Bankfilialen mit einem Trick bestohlen haben sollen.

Hinweise an Polizei

Kennst du einen der abgebildeten Männer oder weißt, wo sie sich aufhalten? Dann wende dich an die Polizeiinspektion Juchgasse. Hinweise sind auch anonym möglich. Erreichbar ist die Polizei unter 01 31310-58252 oder 01 31310-58333.