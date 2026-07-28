Mann mit Holzstock führt zu WEGA-Einsatz

Nachdem ein 31-jähriger Österreicher aus bislang unbekanntem Grund ein Bild in der Wohnung seiner 30-jährigen Bekannten beschädigt haben soll, forderte ihn die Frau auf, die Wohnung zu verlassen. Als der Mann kurz darauf wiederholt an der Wohnungstür läutete, verständigte die Frau auf Anraten von Bekannten den Polizeinotruf.

1,5 Meter Holzstock dabei

Polizisten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk trafen den 31-Jährigen vor dem Mehrparteienhaus an. Der Mann saß mit einem rund 1,5 Meter langen Holzstock vor der Stiege und zeigte sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv. Er bedrohte die Polizisten unter anderem damit, ihnen die Nase zu brechen und die Zähne auszuschlagen. Zudem forderte er die Beamten mehrfach zu einem Zweikampf auf. Mit Unterstützung von Kräften der WEGA konnte der aggressive Mann schließlich festgenommen werden.

Er machte keine Angaben

In seiner Vernehmung machte der Mann keine Angaben zu den Gründen für sein Verhalten. Weder die mutmaßliche Sachbeschädigung noch die aggressiven Drohungen gegenüber den einschreitenden Beamten wollte er erklären. Auch die 30-jährige Frau konnte keinen Anlass für die Beschädigung des Bildes nennen. Nach der Vernehmung wurde der 31-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.