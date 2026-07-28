Autolenker fährt gegen Einbahn: Radfahrerin schwer verletzt

In Wien-Meidling wurde eine 26-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Laut Polizei fuhr der Lenker zuvor gegen die Einbahn.

Ein Autolenker fuhr laut Polizei in Wien-Meidling gegen die Einbahn. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer 26-jährigen Radfahrerin zusammen, die schwer verletzt wurde.

Ein Autolenker fuhr laut Polizei in Wien-Meidling gegen die Einbahn. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer 26-jährigen Radfahrerin zusammen, die schwer verletzt wurde.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 27. Juli, gegen 13 Uhr. Schauplatz war der Kreuzungsbereich Arndtstraße und Längenfeldgasse in Wien-Meidling. Dort stießen ein Auto und eine Radfahrerin zusammen. Die 26-Jährige war auf dem Radfahrstreifen der Arndtstraße in Richtung Gaudenzdorfer Gürtel unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei fuhr der 58-jährige Autolenker die Längenfeldgasse stadteinwärts. Dabei war er entgegen der dort geltenden Einbahnregelung unterwegs. Laut Landespolizeidirektion Wien missachtete er das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten“. Zur selben Zeit näherte sich die Radfahrerin dem Kreuzungsbereich.

Frau schwer verletzt

Im Bereich der Radfahrerüberfahrt kam es zur Kollision. Die 26-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte die Frau noch am Unfallort notfallmedizinisch. Danach brachten die Einsatzkräfte sie in den Schockraum eines Krankenhauses. Die Polizei zeigte den 58-jährigen Autolenker wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr an.