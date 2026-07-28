111 km/h zu schnell: Lenker rast mit 161 km/h durch Wien

Dreimal so schnell wie erlaubt: Ein Autofahrer war in Wien-Favoriten mit 161 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Nun könnten Führerschein und Auto weg sein.

Auf der Triester Straße wurde ein Wagen mit 161 statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Auf der Triester Straße wurde ein Wagen mit 161 statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Am Samstagabend, dem 25. Juli 2026, führte die Wiener Polizei eine Schwerpunktkontrolle auf der Triester Straße durch. Gegen 20 Uhr geriet dabei ein stadteinwärts fahrender Wagen ins Visier der Geschwindigkeitsüberwachung. Der Blick auf das Messergebnis fiel deutlich aus. Statt der erlaubten 50 km/h zeigte das Gerät 161 km/h an.

Einige Folgen für den Raser

Nach dem extremen Messergebnis könnte die Fahrt für den Lenker ein Nachspiel haben. Laut Landespolizeidirektion Wien droht ihm der Entzug der Lenkberechtigung. Auch die Beschlagnahme des Autos steht im Raum. Welche Schritte tatsächlich gesetzt werden, geht aus der Aussendung nicht hervor.

Kontrollen bleiben

Die Wiener Polizei führt regelmäßig solche Schwerpunktaktionen durch. Der Grund dafür liegt laut Polizei auf der Straße: Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Mit den Kontrollen soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.