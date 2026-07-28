Sinkende Reserven: Mehr Geld für den Insolvenzfonds gefordert

Der Insolvenzentgeltfonds sichert offene Ansprüche von Beschäftigten ab, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird. Dazu zählen ausstehende Löhne und Gehälter sowie die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. Angesichts steigender Unternehmenspleiten gerät der Fonds laut ÖGB zunehmend unter Druck. Sein Eigenkapital sank von 979 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 481 Millionen Euro im Jahr 2024. Mit Jahresende dürften laut ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian nur noch 30 bis 40 Millionen Euro übrig sein.

Beiträge fehlen

ÖGK-Obmann Andreas Huss fordert, die angekündigte Aufstockung des Fonds auch für eine vollständige Abdeckung der Sozialversicherungsbeiträge zu nutzen. Derzeit werden bei einer Insolvenz zwar die Arbeitnehmerbeiträge ersetzt, nicht aber die Arbeitgeberbeiträge. Der Sozialversicherung entsteht dadurch ein finanzieller Ausfall. „Es kann nicht sein, dass die Gemeinschaft der Beitragszahler auf einem Teil der Kosten sitzen bleibt“, fordert Huss. Er betont zudem: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht nur zur Hälfte krank, gehen nicht nur zur Hälfte in Pension und sind auch nicht nur halb arbeitslos. Deshalb muss der Insolvenz-Entgelt-Fonds künftig sämtliche Sozialversicherungsbeiträge ersetzen – auch die Arbeitgeberbeiträge“.

Zuschlag stark gesenkt

Als Ursache für die angespannte Lage nennt Huss auch die jahrelange Senkung des IESG-Zuschlags. Dieser Arbeitgeberbeitrag lag zwischen 2004 und 2007 noch bei 0,7 Prozent. Seit 2022 beträgt er nur noch 0,1 Prozent. Dadurch habe der Fonds deutlich weniger finanziellen Spielraum. „Die Senkungen wurden jahrelang als Entlastung der Unternehmen verkauft. Heute sehen wir die Folgen: Der Fonds verfügt über deutlich weniger finanzielle Spielräume. Was kurzfristig als Senkung der Lohnnebenkosten gefeiert wurde, belastet nun die Beitrags- und Steuerzahlerinnen und -zahler“, sagt Huss.

Gesetz sieht Erhöhung vor

Auch Katzian verweist auf das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz. Demnach muss der Arbeitgeberzuschlag erhöht werden, wenn die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die Leistungen zu finanzieren. Einen Kredit für den Fonds hält der ÖGB-Präsident angesichts der Budgetsituation für den falschen Weg. Arbeitsministerin Schumann habe bereits eine Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge gefordert. Katzian sieht deshalb eine klare Lösung: „Die Lösung ist im Gesetz verankert: Die Arbeitgeberbeiträge müssen angehoben werden. Die ausreichende Finanzierung des Insolvenzentgeltfonds ist kein Goodwill, sondern gesetzlich vorgeschrieben.“