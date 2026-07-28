Wien nicht mehr auf roter UNESCO-Liste

Wien ist nicht mehr auf der roten Liste der UNESCO-Welterbestätten. Das wurde im Rahmen der 48. UNESCO-Tagung in Busan (Südkorea) entschieden.

2017 ist das Historische Zentrum von Wien auf die rote Liste der UNESCO gekommen, rund neun Jahre später ist damit nun Schluss. Damals ist man vor allem wegen des Heumarkt-Projekts auf die Liste gerutscht, unter anderem eine Redimensionierung des Projekts hat den umgekehrten Schritt geschaffen.

Internationaler Rat für Denkmalpflege hätte anders entschieden

Dabei war die Entscheidung keineswegs in Stein gemeißelt. Der Internationale Rat für Denkmalpflege hat im Vorfeld nämlich den Verbleib Wiens auf der roten Liste empfohlen. Und dieser Rat hat durchaus was zu sagen, berät er doch die UNESCO. Das Tauziehen hinter den Kulissen hat dann aber scheinbar Wien gewonnen, die Mehrzahl der Komiteemitglieder haben entgegen der Empfehlung entschieden.

Ludwig: „Große Anstrengungen…“

In der Stadtpolitik herrscht derweil Freude über die Entscheidung der UNESCO. Bürgermeister Michael Ludwig spricht in einer Aussendung die „großen Anstrengungen, um das historische Zentraum als UNESCO-Welterbe zu schützen“, die man in den vergangenen Jahren unternommen habe, an. Gleichzeitig habe man aber auch eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung der Stadt ermöglicht.