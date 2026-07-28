Wien erwartet am Mittwoch ein Traumtagerl

In Wien wird am Mittwoch „von der Früh bis zum Abend“ die Sonne von einem „nahezu wolkenlosen Himmel“ scheinen, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Dabei werden sich in der Bundeshauptstadt lediglich am westlichen Stadtrand vereinzelt einige harmlose Quellwolken bemerkbar machen. Es bleibt also trocken. Zusätzlich wird es auch wieder richtig heiß. Während die Experten in der Früh nämlich noch rund 18 Grad erwarten, heizt es im Tagesverlauf auf bis zu 35 Grad auf. „Dazu weht der Wind mäßig auflebend“, so die Meteorologen.