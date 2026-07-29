Salmonellen in Back-Zutat? Produkt wird jetzt zurückgerufen

Eigentlich wären die "Back Mit Mandeln gerieben 200g" noch bis Ende Juni 2027 haltbar, verwenden sollte man sie aber nicht mehr. Der Wiener Lebensmittelgroßhändler "Imgro" ruft das Produkt nun nämlich zurück.

Weil möglicherweise eine Verunreinigung mit Salmonellen vorliegt, wird die Back-Zutat „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ vom Lebensmittelgroßhändler Imgro zurückgerufen. Betroffen ist dabei nur die Charge mit der Nummer L26166V571 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Ende Juni 2027. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen. Sollte man das Produkt mit der betroffenen Chargennummer bereits zu Hause haben, fordert der Lebensmittelgroßhändler in einer Aussendung dazu auf, dieses nicht mehr zu konsumieren.

Back-Zutat wird zurückgerufen: „Produkt nicht zum Verzehr geeignet“

„Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von KonsumentInnen in allen Filialen zurückgegeben werden“, so weiter. Der Kaufpreis wird dann auch ohne Rechnung rückerstattet. Entdeckt hat man die Salmonellen in einer Packung der betroffenen Charge im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle.

©IMGRO GmbH Das sind die geriebenen Mandeln, wo eine Charge aktuell von einem Produktrückruf betroffen ist.

Salmonellen: Für wen die Erkrankung besonders gefährlich sein kann

Sollte man „an“ Salmonellen erkrankt sein, äußert sich das unter anderem durch Bauchschmerzen, leichtem Fieber, Erbrechen und Durchfall. Besonders gefährlich könnte die Erkrankung vor allem für Kleinkinder und Säuglinge, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem sein. Auch sonst sind schwerere Verläufe nicht ausgeschlossen. Die Erkrankung äußert sich für gewöhnlich einige Tage nach der Infektion.