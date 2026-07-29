Hitzewelle kommt: Hier kannst du dich in Wien kostenlos abkühlen

Die nächste Hitzewelle steht vor der Tür. Wer in Wien eine Pause von der Sommerhitze braucht, kann sich in den sogenannten "Cool Zones" erholen und abkühlen.

Die Hitzewelle rollt an und vielerorts sind in Österreich in den nächsten Tagen wieder Temperaturen über 35 Grad zu erwarten. Wer in Wien an heißen Sommertagen eine Pause von der Hitze braucht, kann mittlerweile an vielen Orten kostenlos Zuflucht finden. Die Stadt baut ihr Netz an sogenannten „Coolen Zonen“ weiter aus.

Abkühlung für alle

Bei den Coolen Zonen handelt es sich um klimatisierte oder angenehm kühle Innenräume, die während der Sommermonate allen Menschen offenstehen – ganz ohne Konsumzwang. Das Angebot richtet sich zwar vor allem an ältere Menschen und andere besonders hitzegefährdete Personen, genutzt werden können die Räume aber von allen. Besucher können sich dort abkühlen, kalte Getränke genießen und je nach Standort auch WLAN nutzen, lesen, lernen oder einfach eine Zeit lang entspannen.

Mehr als 30 Standorte in ganz Wien

Die „Coolen Zonen“ verteilen sich inzwischen auf fast alle Wiener Bezirke. Zu finden sind sie unter anderem in Pensionistenklubs, Büchereien, Nachbarschaftszentren, Bezirksämtern und sogar im Wien Museum. Die meisten Standorte haben von Juni bis Ende August geöffnet, die genauen Öffnungszeiten unterscheiden sich jedoch je nach Einrichtung. Die Stadt Wien bittet alle Besucher, sich an die jeweiligen Hausordnungen zu halten. Eine Liste mit allen Coolen Zonen findest du auf der Homepage der Stadt.