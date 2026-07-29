Blutiger Streit: Frau zückt Messer – Mann dreht den Spieß brutal um

In Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien kam es gestern Abend zu schrecklichen Szenen. Eine Frau zückte bei einem Streit ein Messer – doch diese Entscheidung hatte für sie böse Folgen.

Ein heftiger Streit am Europaplatz beim Wiener Westbahnhof endete am Dienstagabend (28. Juli) blutig. Wie die Polizei informiert, soll eine 33-jährige Österreicherin bei einem Streit am Europaplatz am späten Abend plötzlich ein Messer gezogen haben. Damit versuchte sie, auf ihren Kontrahenten, einen 30-jährigen Österreicher einzustechen. Doch dann drehte dieser der Spieß um. Zeugen berichteten, dass der 30-Jährige der Frau das Messer entriss und sie damit attackierte. „Er soll ihr damit Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht sowie an

der rechten Hand zugefügt haben“, so die Polizei.

Frau flüchtete – Mann trat gegen ihren Bauch

Als die Frau flüchten wollte, soll ihr der Mann außerdem einen Fußtritt gegen den Bauch versetzt haben. Kurz darauf trafen Polizeibeamte ein und nahmen den 30-Jährigen fest. Das Messer hatte er beim Anblick der Polizisten weggeworfen, die Einsatzkräfte stellten es sicher.

Ermittlungen gegen beide laufen

Die 33-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung sowie nach dem Waffengesetz ermittelt. Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.