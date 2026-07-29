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/ ©Fotomontage Canva/ChatGPT
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann mit Messer in einem Supermarkt.
Ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern in einem Wiener Supermarkt endete mit einem Polizeieinsatz.
Wien
29/07/2026
Streit eskaliert

Supermarkt-Mitarbeiter zieht Küchenmesser – Polizeieinsatz in Wien

Ein Streit unter Arbeitskollegen ist an sich nichts Ungewöhnliches. In einem Wiener Lebensmittelgeschäft eskalierte ein solcher heute jedoch völlig und plötzlich war ein Messer im Spiel.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Ein heftiger Streit unter Kollegen hat am Dienstag in der Früh in einem Lebensmittelgeschäft in Wien-Döbling einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 34-jähriger Deutscher soll dabei seinen 29-jährigen Arbeitskollegen mit einem Messer bedroht haben. Nach Angaben der Polizei eskalierte die Auseinandersetzung zwischen den beiden Mitarbeitern während der Arbeit. Dabei soll der 34-Jährige ein Küchenmesser gezogen und den jüngeren Mann mit dem Umbringen bedroht haben.

Tatverdächtiger festgenommen

Die alarmierten Polizisten rückten sofort zum Geschäft aus und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 34-Jährige wegen des Verdachts der schweren Nötigung auf freiem Fuß angezeigt. Zu den Hintergründen des Streits ist derzeit nichts Näheres bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 11:31 Uhr aktualisiert
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