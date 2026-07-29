Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva / 5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten vor einem Regal mit Parfüms.
Ein 28-jähriger Slowake wurde im 10. Bezirk bei einem Ladendiebstahl erwischt.
10. Bezirk/Wien
29/07/2026
Beute in der Hose

Detektiv schnappt Ladendieb, dann kommt so einiges ans Licht

Ein Ladendetektiv erwischte in Wien-Favoriten am Dienstag einen dreisten Dieb. Es stellte sich heraus: Das war nicht der erste Beutezug des 28-Jährigen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Weil er Hygieneartikel in einer Drogerie stehlen wollte, ist ein 28-jähriger Mann am Dienstagabend in Wien-Favoriten festgenommen worden. Ein Ladendetektiv beobachtete den Verdächtigen dabei, wie er sich Produkte in die Hose steckte. Danach ging er an den Kassen vorbei, ohne diese zu bezahlen. Der Detektiv hielt den Slowaken und und alarmierte die Polizei. Die Beamten übernahmen den Mann und überprüften seine Vorgeschichte.

Nicht der erste Ladendiebstahl

Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige bereits so einiges auf dem Kerbholz hatte: In den vergangenen Monaten war er nämlich bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete deshalb seine Festnahme wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls an. Der Mann wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at