Detektiv schnappt Ladendieb, dann kommt so einiges ans Licht

Ein Ladendetektiv erwischte in Wien-Favoriten am Dienstag einen dreisten Dieb. Es stellte sich heraus: Das war nicht der erste Beutezug des 28-Jährigen.

Weil er Hygieneartikel in einer Drogerie stehlen wollte, ist ein 28-jähriger Mann am Dienstagabend in Wien-Favoriten festgenommen worden. Ein Ladendetektiv beobachtete den Verdächtigen dabei, wie er sich Produkte in die Hose steckte. Danach ging er an den Kassen vorbei, ohne diese zu bezahlen. Der Detektiv hielt den Slowaken und und alarmierte die Polizei. Die Beamten übernahmen den Mann und überprüften seine Vorgeschichte.

Nicht der erste Ladendiebstahl

Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige bereits so einiges auf dem Kerbholz hatte: In den vergangenen Monaten war er nämlich bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete deshalb seine Festnahme wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls an. Der Mann wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht.