12-Jährige springt aus WG-Fenster: Behörden prüfen den Fall

Schwerwiegende Vorfälle bei der Wiener MA 11 sorgen für politischen Zündstoff: Bei einem Wechsel in eine andere Jugend-WG sprang ein Mädchen offenbar aus Verzweiflung aus dem Fenster. Der Fall wird jetzt von den Behörden geprüft.

Streit um das Aussehen eines Sozialarbeiters: Führte die Angst vor einem Betreuer zum Sprung aus einem WG-Fenster in Wien?

Streit um das Aussehen eines Sozialarbeiters: Führte die Angst vor einem Betreuer zum Sprung aus einem WG-Fenster in Wien?

Eine traumatisierte Zwölfjährige sprang bei der Übergabe in eine neue Betreuung aus dem Fenster. Grund für die Übersiedlung des Mädchens Ende Februar war die Schließung der bisherigen WG durch die MA 11, wie aus Medienberichten hervorgeht. Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) begründete diesen Schritt mit schweren fachlichen Versäumnissen, wie etwa vernachlässigtem Unterricht der Kinder.

12-Jährige schwer traumatisiert

Unter den Betroffenen befand sich auch eine zwölfjährige Tirolerin. Nach Angaben ihrer ehemaligen Betreuungseinrichtung (Verein Pro Child) gilt die Schülerin als schwer traumatisiert durch mutmaßlichen Missbrauch. Wegen ihrer stark negativen Reaktionen auf Männer hätte sie demnach keinesfalls von männlichem Personal betreut werden dürfen. Dem war offenbar aber nicht so, weil ein männlicher Betreuer mit einem auffälligen Erscheinungsbild Betreuer zum Einsatz kam.

Auffällige Gesichtstätowierungen: Mädchen soll sich vor dem Sozialarbeiter erschrocken haben

Die Wiener ÖVP-Abgeordnete Sabine Keri wirft den Verantwortlichen vor, diese Absprachen beim Transport des Mädchens missachtet zu haben. Basierend auf ihr zugespielten Protokollen kritisiert sie, dass entgegen klarer Vorgaben ein männlicher Sozialarbeiter zum Einsatz kam und Druck aufbaute. Zudem bezeichnete Keri das äußere Erscheinungsbild des Mannes – insbesondere seine auffälligen Gesichtstätowierungen – als angsteinflößend und ungeeignet für die Arbeit mit stark traumatisierten Kindern.

Geschäftsführer des WG-Trägervereins

Bei dem beschuldigten Sozialarbeiter handelt es sich um den Geschäftsführer des WG-Trägervereins. Dieser wies die Anschuldigungen als rufschädigend zurück. Die zuständige MA 11, die den Verein genehmigt hat, stellt sich vor hinter den Mann. Sprecherin Ingrid Pöschmann betonte, dass sein außergewöhnliches Erscheinungsbild gerade für Kinder, die sich selbst oft nicht akzeptiert fühlen, eine ermutigende Vorbildfunktion haben und einen kreativen Betreuungsansatz darstellen könne.

Fenster war nicht abgesperrt, Mädchen zog sich Knochenbrüche zu

Die Zwölfjährige nutzte einen unbeobachteten Augenblick und sprang aus dem nicht abgesperrten Fenster, wobei sie sich Brüche zuzog, aber überlebte. Die zuständige Stadträtin Emmerling ordnete eine Überprüfung an, betont jedoch, dass es keine Indizien für einen Sprung aus Panik vor dem Sozialarbeiter gebe. Da dieser das Mädchen schon vorab getroffen hatte, vermutet Emmerling die Ablehnung des Einrichtungswechsels als Ursache. Wie sie bereits in der „ZIB 2“ anführte, hatte das Kind überdies auch früher schon Kontakt zu einem männlichen Betreuer in der WG. Bettina Emmerling (NEOS) kritisiert zudem die Tatsache, dass das Fenster nicht geschlossen war, während sich das Kind allein im Raum aufhielt. Der Fall wird aktuell geprüft.