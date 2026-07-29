Drama in der Neuen Donau: 41-Jähriger stirbt nach Sprung von Brücke

Ein tragischer Badeunfall hat gestern Abend an der Neuen Donau (Wien) ein tödliches Ende genommen: Ein 41-jähriger Mann ist nach einem Sprung von einer Fußgängerbrücke untergegangen und verstorben.

In Wien Floridsdorf kam ein 41-Jähriger nach seinem letzten Brückensprung nicht mehr zurück an die Wasseroberfläche.

In Wien Floridsdorf kam ein 41-Jähriger nach seinem letzten Brückensprung nicht mehr zurück an die Wasseroberfläche.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 41-jährige Mann am gestrigen Dienstag, dem 28. Juli 2026, gemeinsam mit Freunden unterwegs. Auf Höhe des Georg-Danzer-Stegs (21. Bezirk, Wien) sprang er wiederholt von der Brücke ins Wasser. Als der Schwimmer nach einem der Sprünge nicht mehr an die Oberfläche kam, schlugen Zeugen umgehend Alarm.

Großeinsatz an Rettungskräften vor Ort

Der Vorfall löste rasch einen Großeinsatz der Einsatzkräfte aus. Neben der Polizei verständigten die Zeugen die Wiener Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung Wien. Feuerwehrtaucher leiteten umgehend die Suche im Wasser ein, lokalisierten den Verunglückten kurz darauf und brachten ihn an Land.

Sämtliche Rettungsversuche blieben ohne Erfolg

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte der Berufsrettung kam für den 41-Jährigen jede Hilfe zu spät, er erlag noch vor Ort den Folgen des Unfalls. Die Ermittlungen der Wasserpolizei wurden direkt aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

Eindringliche Warnung der Behörden

Einsatzorganisationen nehmen den tragischen Vorfall zum Anlass, um erneut eindringlich vor den Gefahren des Brückenspringens zu warnen. Sprünge von Brücken in Flüsse, Seen oder andere Gewässer bergen unkalkulierbare Risiken – etwa durch unzureichende Wassertiefen, nicht sichtbare Hindernisse unter der Oberfläche oder Strömungen. Das vermeintliche Freizeitvergnügen führt immer wieder zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 15:48 Uhr aktualisiert