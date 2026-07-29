Zu viel Urin in der Alten Donau: Gewässer könnte kippen

80 Prozent der Verschmutzung in der Alten Donau (Wien) gehen auf Badegäste zurück, heißt es von "Wiener Gewässer". Problematisch ist mittlerweile der hohe Urin-Anteil im Wasser.

Die nächste Hitzewelle könnte die Situation noch weiter verschlimmern: Es zieht wohl wieder zahlreiche Menschen an die Wiener Gewässer, etwa an die Alte Donau. Doch die beliebte Badestelle hat mit wachsender Verschmutzung zu kämpfen. Gerald Loew, Leiter der Wiener Gewässer (MA 45), stellte im ORF-Wien-Interview „Bei uns“ klar: Rund 80 Prozent der Verschmutzung im Wasser – allen voran Sonnencreme und Urin – stammen von Menschen. Naturfaktoren wie Laub oder Wasservögel machen lediglich 20 Prozent aus.

Alte Donau könnte kippen – wie bereits 1990

Das Problem liege im Verhalten der Badenden, so der Abteilungsleiter: Viele gingen direkt nach dem Einschmieren ins Wasser oder nutzten dieses als Toilettenersatz. Loew warnt vor den Folgen einer dauerhaften Überlastung. Sammeln sich zu viele Nähr- und Schadstoffe an, könnte die Alte Donau kippen – wie es bereits in den 1990er-Jahren der Fall war. Damals dauerte es Jahre, um die Wasserqualität wiederherzustellen.

Naturgewässer sind keine öffentlichen Toiletten

Deshalb die Bitte Besucher: Erst duschen, die Sonnencreme gut einziehen lassen und für das Geschäft die Toiletten nutzen. Nur mit Rücksichtnahme lässt sich die Wasserqualität der Alten Donau langfristig sichern. Neben den Badegästen setzen auch die immer frequentierten Hitzewellen dem Ökosystem zu. Da hohe Temperaturen und niedrige Pegelstände die biologische Aktivität verstärken, spült die Stadt regelmäßig Frischwasser aus der Neuen Donau ein. Laut Loew wurde der Wasserstand erst vor zwei Wochen um 10 bis 20 Zentimeter erhöht.