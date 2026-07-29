Hitzewelle nimmt Fahrt auf: Bis zu 38 Grad möglich

Die Hitzewelle legt am Donnerstag noch einmal nach: Bereits in den frühen Morgenstunden empfängt uns die Luft spürbar wärmer und drückender als in den Tagen zuvor.

Im Tagesverlauf brennt die Sonne vom Himmel und treibt das Thermometer auf extreme Höchstwerte von 37 bis 38 Grad. Zwar türmen sich am Nachmittag hier und da ein paar Quellwolken auf, doch Regenschauer oder Gewitter bleiben so gut wie ausgeschlossen.

Wind weht schwach

Ein zeitweise mäßiger Wind aus Südost bis Süd bringt dabei kaum Abkühlung. Lediglich am Nachmittag ziehen aus dem Wienerwald vereinzelt Wolkenschirme auf. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei bis zu 38 Grad.