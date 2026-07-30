Neue Baby-Robben im Tiergarten Schönbrunn: „Mit etwas Geduld…“

Gleich doppelt freuen können sich Fans der Mähnenrobben im Tiergarten Schönbrunn. Dort hat es Anfang und Mitte Juli nämlich jeweils Nachwuchs gegeben, wie der Tiergarten nun erklärt.

Jeweils ein Jungtier ist bei den Mähnenrobben im Tiergarten Schönbrunn zur Welt gekommen. Und die kleinen Neuzugänge machen sich auch bereits lautstark bemerkbar und kräftig auf sich aufmerksam, heißt es in einer Aussendung nun. Gemeinsam mit ihren Müttern leben sie im eigens für sei eingerichteten Mutter-Jungtier-Bereich der Anlage, wo beide für Besucher auch schon gut zu sehen sind. Bis sie auch zum Männchen – also ihrem Vater – hinzustoßen, wird es aber noch etwas dauern, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Man wolle den Tieren „ausreichend Zeit und Ruhe“ geben.

Baby-Robben haben erste Schwimmversuche bereits gemeistert

Aktuell halten sich die beiden Jungtiere noch besonders gern in unmittelbarer Nähe zu ihren Müttern auf, die Distanz dürfte aber schon bald größer werden. „Mit etwas Geduld können dann Besucherinnen und Besucher wunderbar beobachten, wie die beiden Robben-Jungtiere mehr und mehr ihre Umgebung erkunden und spielerisch kennenlernen“, so Hering-Hagenbeck. Die ersten Schwimmversuche haben sie schon hinter sich, doch das ist keine allzu große Überraschung: Mähnenrobben können nämlich von Geburt an schwimmen.