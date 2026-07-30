Rücktritt! Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck zieht Reißleine

Jetzt ist es dann also doch so weit. Der Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck tritt zurück.

Der Wirbel rund um den Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck hat auch in den vergangenen Tagen nicht abgenommen. Während er bisher seinen Posten nicht räumen wollte, hat er das nun doch gemacht. Seinen Rücktritt hat er am Donnerstag, 30. Juli 2026, erklärt. In der Vorstandssitzung des Wirtschaftsbundes habe er mitgeteilt, dass er sich ins Privatleben zurückziehen will. Als Obfrau des Wiener Wirtschaftsbundes und auch als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien übernimmt nun Margarete Kriz-Zwittkovits.

„Ereignisse der letzten Wochen haben zu Irritationen geführt“

Diese meint in einem ersten Statement: „Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben. Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst rasch einen Neubeginn zu organisieren und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen, sowie den laufenden Reformprozess zügig und umsichtig umzusetzen.“

Geleakte Gesprächsprotokolle als Kritikpunkt

Grund für den Wirbel rund um Ruck waren geleakte Gesprächsprotokelle, in denen er unter anderem damit angegeben haben soll, dass er bei Postenbesetzungen in der Stadtpolitik und der Wirtschaftskammer mitreden würde. Er selbst hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 10:53 Uhr aktualisiert