Fenstersturz in Wien-Floridsdorf: 8-Jährige aus drittem Stock gestürzt

Es war Mittwochnachmittag, am 30. Juli 2026, im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Demmergasse in Wien-Foridsdorf: Plötzlich ist ein achtjähriges Mädchen aus dem Fenster zu Boden gefallen und wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Die Berufsrettung wurde daraufhin gegen 17 Uhr gerufen und hat die notfallmedizinische Erstversorgung des Mädchens übernommen. Daraufhin wurde sie in eine Klinik eingeliefert, heißt es weiter. Näheres zu den Umständen und wie das Mädchen aus dem Fenster fallen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.