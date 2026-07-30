Großeinsatz in Wien-Meidling: Feuerwehr bekämpft Dachbrand

Wegen eines Dachbrandes steht die Wiener Berufsfeuerwehr in Meidling derzeit im Großeinsatz. Dort, in der Böckhgasse, steht ein ebensolcher in Vollbrand, die Rauchwolken sind schon von weitem zu sehen. Die Feuerwehr bestätigt den Einsatz gegenüber 5 Minuten und ist mit 20 bis 25 Fahrzeugen und etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. „Es wurde Alarmstufe drei ausgelöst. In den umliegenden Straßen gibt es aktuell eine sehr dichte Verrauchung“, erklärt man im Gespräch. Wieso es zu dem Brand gekommen ist und ob Personen dabei verletzt worden sind, ist zur Zeit noch unklar. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Stadt Wien wendet sich wegen Dachbrand in Meidling an Bevölkerung

Die Stadt Wien hat sich derweil ebenfalls an die Menschen vor Ort gewandt und schreibt von einem „ausgedehnten Dachbrand“, den die Berufsfeuerwehr derzeit bekämpft. Und weiter: „Aufgrund der starken Verrauchung im umliegenden Gebiet werden Personen gebeten, den betroffenen Bereich zu meiden. Anrainer*innen sind angehalten, die Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchbildung geschlossen zu halten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 13:55 Uhr aktualisiert