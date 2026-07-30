Dachbrand in Meidling: Jetzt wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar

Die Löscharbeiten nach dem Brand eines Dachstuhls in Wien Meidling laufen weiter. Ein 5 Minuten-Leser erlebt das Drama aus nächster Nähe und schickt uns aktuelle Bilder der Lage. Dabei wird das Ausmaß der Schäden sichtbar.

Ein Blick vom Nebengebäude auf das betroffene Wohnhaus zeigt: Das Dach ist durch den Brand stark beschädigt worden. Die Feuerwehrleute stehen nach wie vor im Einsatz.

Ein Blick vom Nebengebäude auf das betroffene Wohnhaus zeigt: Das Dach ist durch den Brand stark beschädigt worden. Die Feuerwehrleute stehen nach wie vor im Einsatz.

Die Wiener Berufsfeuerwehr kämpft in Wien Meidling (12. Bezirk) nach wie vor gegen einen verheerenden Dachbrand. In der Böckhgasse stand zu Mittag der Dachstuhl eines großen Wohnhauses in Vollbrand, die Rauchwolke war weit über den Bezirk hinaus zu sehen. Wie die Feuerwehr gegenüber 5 Minuten bestätigte, wurde Alarmstufe drei ausgelöst. Rund 80 Einsatzkräfte sind mit 20 bis 25 Fahrzeugen vor Ort. Die Flammen sind mittlerweile zwar unter Kontrolle, trotzdem dauern die Löscharbeiten weiter an. Ein Anwohner wandte sich an 5 Minuten und schickte uns diese Fotos direkt vom Nebengebäude.

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Gebiet für den Verkehr abgesperrt

Der Bereich um den Gefahrenbereich wurde von der Polizei abgesperrt. Nur Einsatzfahrzeugen ist die Zufahrt gewährt. Neben der Feuerwehr stehen auch die Rettung und die Polizei im Einsatz. Die LPD Wien spricht von Leichtverletzten, mehr steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Brandursache ist zudem Gegenstand der Ermittlungen. Wie ein Anwohner eines Nebengebäudes gegenüber 5 Minuten erläutern, wäre das Feuer schon länger zu sehen gewesen, bevor die Feuerwehr eintraf. Sie vermuten einen Ausfall des Feueralarms aufgrund von Umbauarbeiten. Offiziell bestätigt wurde uns das allerdings nicht.

Stadt Wien wendet sich in Meidling an Bevölkerung

Die Stadt Wien wandte sich derweil an die Menschen vor Ort und schrieb von einem „ausgedehnten Dachbrand“, den die Berufsfeuerwehr derzeit bekämpft. Und weiter: „Aufgrund der starken Verrauchung im umliegenden Gebiet werden Personen gebeten, den betroffenen Bereich zu meiden. Anrainer*innen sind angehalten, die Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchbildung geschlossen zu halten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2026 um 15:20 Uhr aktualisiert