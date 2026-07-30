Betrunkener bricht Tür bei Ex-Frau auf: Opfer verschanzt sich, Mann schreit laut herum

Ein Vorfall von häuslicher Gewalt hat am Dienstag zu einem Polizeieinsatz im Wiener Gemeindebezirk Ottakring geführt. Ein 37-jähriger Mann versuchte, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner ehemaligen Partnerin zu verschaffen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden alarmiert, da der Ex-Mann einer 43-Jährigen versucht haben soll, in die Wohnung der Frau gewaltsam einzudringen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden alarmiert, da der Ex-Mann einer 43-Jährigen versucht haben soll, in die Wohnung der Frau gewaltsam einzudringen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden alarmiert, nachdem der Verdächtige die Eingangstür der Wohnung einer 43-jährigen Frau gewaltsam aufgetreten haben soll. Laut ersten Erkenntnissen bedrohte er seine Ex-Frau in der Wohnung und wurde ihr gegenüber handgreiflich.

Opfer versteckte sich, Mann schrie laut herum

Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen, fanden sie den sichtlich aufgebrachten und mutmaßlich alkoholisierten 37-Jährigen im Hausflur vor. Er schrie weiterhin lautstark in Richtung der Wohnung, in der sich das Opfer verschanzt hatte. Im Rahmen der Vernehmungen vor Ort stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann bereits eine einstweilige Verfügung vorlag.

Fluchtversuch und Festnahme

Die Situation eskalierte erneut, als die Beamten den Tatverdächtigen aus dem Wohnhaus begleiteten, um ihn für eine sofortige Einvernahme auf eine nahegelegene Polizeiinspektion zu bringen. Der 37-Jährige ergriff überraschend zu Fuß die Flucht. Die Verfolgung währte jedoch nur kurz: Während der Flucht blieb der Mann plötzlich stehen, ballte die Fäuste und bedrohte die ihm nachrennenden Polizisten. Der Verdächtige wurde daraufhin wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 37-Jährige nach Abschluss der ersten Maßnahmen in eine Justizanstalt überstellt.