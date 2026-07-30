Zivilcouragierter Zeuge hilft belästigten Frauen und wird danach mit Messer bedroht

Messer-Drohung am Hamerlingplatz: Nachdem er im 8. Bezirk zwei Frauen belästigt und einen beherzten Zeugen mit einem Messer bedroht hatte, konnte ein 26-Jähriger am Mittwochnachmittag festgenommen werden.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt wurden am gestrigen Mittwoch, dem 29. Juli 2026, zu einem Park im Bereich Hamerlingplatz (8. Bezirk) gerufen. Dort soll ein Mann zwei Frauen belästigt haben. Ein Zeuge soll sich eingemischt haben, um die Frauen zu unterstützen und wurde in weiterer Folge von dem Unbekannten mit einem Messer bedroht.

Offensichtlich beeinträchtigter Mann versuchte, zu flüchten

Aufgrund der genauen Personsbeschreibung konnte der Tatverdächtige in der Nähe angehalten werden. Der 26-jährige österreichische Staatsbürger machte einen beeinträchtigen Eindruck auf die Beamten. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte bei dem Mann ein Messer vorgefunden werden. Vorerst zeigte sich der Beschuldigte kooperativ und wirkte an der Amtshandlung mit, bis er plötzlich versuchte zu Fuß flüchten. Der 26-Jährige konnte jedoch nach kurzer Zeit angehalten werden und wurde in weiterer Folge wegen des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Ein Beamter wurde bei der Festnahme verletzt und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.