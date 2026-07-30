Ruhestörungseinsatz in Döbling eskaliert: Zwei Festnahmen und verletzte Polizisten

Ein mutmaßlich lauter Abend in Wien-Döbling endete für ein Ehepaar hinter Gittern. Bei einer Ruhestörung griffen drei Beteiligte die einschreitenden Beamten an, zwei Polizisten wurden verletzt.

Zwei Polizisten wurden bei dem Handgemenge verletzt.

Zwei Polizisten wurden bei dem Handgemenge verletzt.

Wegen unerträglichen Lärms im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses rückte die Polizei Döbling am gestrigen Mittwoch, dem 29. Juli 2926, gegen 23.30 Uhr, zu einem Einsatz aus. Doch statt Einsicht schlug den Beamten an der Wohnungstür sofort pure Aggression entgegen: Eine 41-jährige Russische Staatsbürgerin beschimpfte die Polizisten lautstark und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, den Lärm einzustellen.

Situation lief völlig aus dem Ruder

Als die Beamten die Frau wegen ihres aggressiven Verhaltens vorläufig festnahmen, lief die Situation völlig aus dem Ruder. Ihr 45-jähriger Ehemann und ein 49-jähriger Bekannter griffen ein und versuchten gewaltsam, die Festnahme zu verhindern.

Die Bilanz des Einsatzes: Die 41-Jährige wurde verwaltungsstrafrechtlich festgenommen.

Der 45-Jährige landete wegen Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien direkt in einer Justizanstalt.

Der 49-jährige Bekannte erhielt eine Anzeige.

Zwei Polizisten erlitten bei dem Handgemenge Verletzungen, einer von ihnen war im Anschluss nicht mehr dienstfähig.