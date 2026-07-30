Der Freitag in Wien: Die Hitzewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu

Das Wochenende kündigt sich mit strahlendem Sonnenschein von morgens bis abends an. Gelegentlich sorgen zwar ein paar vereinzelte Wolkenfelder für minimale Abwechslung am Himmel, es wird jedoch extrem heiß.

Am Freitag können die Temperaturen auf 39 oder vereinzelt sogar 40 Grad klettern.

Am Freitag können die Temperaturen auf 39 oder vereinzelt sogar 40 Grad klettern.

Die Sommerhitze dreht heute noch einmal richtig auf und steuert auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu. Am Nachmittag schießen die Temperaturen extrem in die Höhe. Uns erwarten heiße 39, regional vielleicht sogar bis zu 40 Grad.

Für etwas Abkühlung sorgt Südostwind

Der Himmel zeigt sich dabei fast durchgehend im strahlenden Hochsommer-Blau, nur hier und da verirren sich ein paar lose Schönwetterwolken. Für ein wenig Abkühlung ,oder zumindest Bewegung in der stehenden Luft, sorgt ab Mittag ein spürbarer, auffrischender Südostwind.