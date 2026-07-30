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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Am Freitag können die Temperaturen auf 39 oder vereinzelt sogar 40 Grad klettern.
Wien
30/07/2026
Extrem heiß

Der Freitag in Wien: Die Hitzewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu

Das Wochenende kündigt sich mit strahlendem Sonnenschein von morgens bis abends an. Gelegentlich sorgen zwar ein paar vereinzelte Wolkenfelder für minimale Abwechslung am Himmel, es wird jedoch extrem heiß.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Die Sommerhitze dreht heute noch einmal richtig auf und steuert auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu. Am Nachmittag schießen die Temperaturen extrem in die Höhe. Uns erwarten heiße 39, regional vielleicht sogar bis zu 40 Grad.

Für etwas Abkühlung sorgt Südostwind

Der Himmel zeigt sich dabei fast durchgehend im strahlenden Hochsommer-Blau, nur hier und da verirren sich ein paar lose Schönwetterwolken. Für ein wenig Abkühlung ,oder zumindest Bewegung in der stehenden Luft, sorgt ab Mittag ein spürbarer, auffrischender Südostwind.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?

Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt.
Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege.
Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild.
Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein.
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