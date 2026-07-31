Trockenheit bremst Donaukraftwerk: 30 Prozent weniger Strom

Die anhaltende Trockenheit hat nun spürbare Folgen für die Wiener Stromversorgung: Das Donaukraftwerk Freudenau erzeugt derzeit rund 30 Prozent weniger Strom als üblich.

Die anhaltende Trockenheit macht sich nun auch bei der Stromerzeugung in Wien bemerkbar. Das Donaukraftwerk Freudenau in Wien liefert derzeit rund 30 Prozent weniger Strom als normalerweise. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 70.000 Haushalten. Grund dafür ist der außergewöhnlich niedrige Wasserstand der Donau. Der Pegel bei der Messstelle Korneuburg ist seit Wochen rückläufig und liegt inzwischen sogar unter den Werten, die üblicherweise im niederschlagsärmeren Winter gemessen werden.

Stromversorgung bleibt gesichert

Trotz der geringeren Produktion sieht der Verbund derzeit keine Gefahr für die Stromversorgung. Sorgen müsse sich die Bevölkerung deshalb nicht machen, betont ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem ORF Wien. Langfristig verändern sich durch den Klimawandel jedoch die Bedingungen für die Wasserkraft. Weil im Winter immer häufiger Regen statt Schnee fällt, verschiebt sich die Zeit, in der besonders viel Wasser aus der Schneeschmelze in die Flüsse gelangt. Dadurch steht im Sommer weniger Wasser für die Stromerzeugung zur Verfügung.

Hochwasser sorgte für Abschaltung

Dass Extremwetter den Wasserkraftwerken zunehmend zu schaffen macht, zeigte sich bereits im September 2024. Damals musste die Stromproduktion im Kraftwerk Freudenau wegen des Hochwassers zeitweise komplett eingestellt werden.