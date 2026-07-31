Poolparty mitten in Wien: Deshalb wird der Karlsplatz kurz zum Schwimmbad

Mitten in Wien verwandelte sich der Karlsplatzteich kurzerhand in eine Poolparty. Hinter der ungewöhnlichen Badeaktion steckte allerdings eine klare Botschaft.

Abkühlung am Karlsplatz – Aktivist:innen der Jungen Linken Margareten springen in den Teich am Karlsplatz um auf die erneut gestiegenen Eintrittspreise der Wiener Freibäder aufmerksam zu machen und fordern leistbare Schwimmbäder für Studierende.

Eintritte zu teuer

Anlässlich der erneut gestiegenen Schwimmbadpreise und der anhaltenden Hitze in Wien veranstalteten die Jungen Linken Margareten am 30. Juli einen Spritzerstand sowie eine Badeaktion im Karlsplatzteich. In Gesellschaft einer großen Menge von Luftmatratzen und aufblasbaren Pool-Accessoires sprangen die Aktivist:innen symbolisch in den Karlsplatzteich. „Wenn sich immer weniger junge Menschen den Eintritt ins Schwimmbad leisten können, bleibt am Ende nur noch der Tümpel am Karlsplatz zum Baden übrig“, sagt Jano Leitgeb, von der Jungen Linken Margareten.

„Freizeit und Erholung dürfen kein Luxus sein“

„Gerade im Sommer müssen sich alle Menschen abkühlen können – unabhängig davon, wie viel Geld sie haben. Die Eintrittspreise der Wiener Freibäder sind heuer erneut gestiegen und machen den Schwimmbadbesuch für viele Studierende und junge Menschen immer schwerer leistbar. Abkühlungsmöglichkeiten sind Teil der öffentlichen Infrastruktur und sollten daher auch für alle zugänglich sein. Freizeit und Erholung dürfen kein Luxus sein“, so Leitgeb.