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auf dem bild von 5min.at sieht man einen mann am boden und einen anderen, der die fast ballt.
Am Südtiroler Platz in Wien kam es gestern Abend zu einer grundlosen Attacke.
4. Bezirk/Wien
31/07/2026
Körperverletzung

Angriff kam aus dem Nichts: Mann auf Parkbank brutal zusammengeschlagen

Ohne Vorwarnung soll ein Mann am Donnerstagabend in Wien auf einen 34-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt, der Verdächtige attackierte anschließend auch die Polizei.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(208 Wörter)
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Ein Mann (34) saß am Donnerstagabend gemeinsam mit seinem Bruder und dessen Freundin auf einer Parkbank am Südtiroler Platz, als ein Unbekannter plötzlich auf ihn losging. Der Angriff endete für den 34-Jährigen böse.

Grundlos attackiert

Denn laut Polizei schlug der Tatverdächtige dem 34-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht und auf die Schulter. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit dem Verdacht auf einen Nasenbeinbruch sowie eine Schädelprellung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei erklärt, gab es für den Angriff keinen ersichtlichen Grund.

Auch Polizisten angegriffen

Als die alarmierten Beamten den mutmaßlichen Täter am Tatort antrafen, soll sich dieser zunehmend aggressiv verhalten haben. Laut Polizei schrie der Mann lautstark herum und spuckte den Einsatzkräften vor die Füße. Nachdem er sein Verhalten trotz mehrfacher Aufforderung nicht einstellte, wurde er festgenommen. Während der Festnahme soll der 31-Jährige schließlich auch auf die Polizisten eingeschlagen und sie gekratzt haben. Er konnte laut Polizei nur unter Anwendung von Körperkraft überwältigt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsstrafrechtlich angezeigt. Seine Staatsangehörigkeit ist derzeit noch unbekannt.

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