19-Jähriger in Blutlache am Laubeplatz: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach der blutigen Messerattacke am Wiener Laubeplatz hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgeforscht und festgenommen. Ein 15-Jähriger soll den 19-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben.

Wie bereits berichtet, kam es am 18. Juli am Laubeplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen 19-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen blutend am Boden vor. Nach der Erstversorgung wurde das Opfer in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter war laut Zeugen unmittelbar nach der Tat über die Axlingergasse geflüchtet. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen.

Tatverdächtiger schweigt

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Beamte nahmen den Jugendlichen am Donnerstag an seiner Wohnadresse im 10. Wiener Gemeindebezirk fest. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 15-jährige syrische Staatsangehörige nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 11:33 Uhr aktualisiert