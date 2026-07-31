Streit in U-Bahn-Station eskaliert: Vater und Sohn festgenommen

In der U-Bahn-Station Neulaa im 10. Wiener Bezirk ist eine geplante familiäre Aussprache eskaliert. Ein 40-Jähriger wurde verletzt ins Spital gebracht. Die Polizei nahm einen 44-Jährigen und dessen 15-jährigen Sohn vorläufig fest.

Eine geplante familiäre Aussprache endet in der U-Bahn-Station Neulaa mit Verletzungen, einer kurzen Flucht und der Festnahme eines Vaters und seines 15-jährigen Sohnes.

Eine geplante familiäre Aussprache endet in der U-Bahn-Station Neulaa mit Verletzungen, einer kurzen Flucht und der Festnahme eines Vaters und seines 15-jährigen Sohnes.

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag, dem 30. Juli, gegen 23.15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der U-Bahn-Station Neulaa. Laut seinen Angaben sollen zwei Männer einen weiteren Mann mit einem Stock und einem Messer attackiert haben. Danach versuchten die beiden Tatverdächtigen zu flüchten. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Flucht zu Fuß

Die alarmierten Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Während der Flucht warf einer der beiden Männer ein Messer weg. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten beide Verdächtigen anhalten. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Familiärer Streit

Währenddessen kümmerte sich eine weitere Funkwagenbesatzung bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien um den verletzten Mann. Bei der Klärung des Vorfalls stellte sich heraus, dass das 40-jährige Opfer der ehemalige Schwager des 44-jährigen Tatverdächtigen ist. Wegen familiärer Differenzen hätte an diesem Abend eine Aussprache stattfinden sollen. Dabei kam es laut Polizei zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Opfer im Spital

Der 40-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Oberarm und eine blutende Wunde am Kinn. Dazu kamen Hämatome und Beulen im Stirnbereich. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann zunächst. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Verbot verhängt

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 44-jährigen Mann und dessen 15-jährigen Sohn. „Der 44-jährige Tatverdächtige sowie dessen 15-jähriger Sohn wurden vorläufig festgenommen“, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Gegen beide wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das weggeworfene Messer und der verwendete Stock wurden sichergestellt.