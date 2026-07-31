Plötzlich zückte der Kunde eine Schusswaffe: Täter nach Überfall auf der Flucht

Schockmoment für eine Angestellte eines Drogeriemarktes: Ein Mann bezahlte zunächst seine Waren, zog anschließend plötzlich eine Schusswaffe und verlangte Bargeld aus der Kassa.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Drogeriemarkt fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Drogeriemarkt fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter.

Der bislang unbekannte Täter forderte die Kassierin unter Vorhalt der Waffe auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Die Angestellte kam der Forderung nach und übergab das Geld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Täter weiterhin auf der Flucht

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen verlief zunächst ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen des Raubüberfalls und sucht nach dem flüchtigen Täter.