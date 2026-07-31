Teenager fordert gestohlenen E-Roller zurück: Plötzlich zückt Mann ein Messer

Ein 16-Jähriger glaubte am Wiener Yppenplatz, den vor rund einem Monat gestohlenen E-Roller seines Bruders wiederzuerkennen. Als er den mutmaßlichen Fahrer darauf ansprach, eskalierte die Situation.

Gemeinsam mit einem Freund stellte der Jugendliche den Mann zur Rede und verlangte die Rückgabe des Rollers. Laut Polizei zog der Mann daraufhin plötzlich ein Messer und bedrohte die beiden Jugendlichen. Als diese die Flucht ergriffen, soll er ihnen mit dem E-Roller nachgefahren sein und sie weiterhin mit dem Umbringen bedroht haben. Erst als der Mann die Verfolgung abbrach, verständigten die Jugendlichen die Polizei.

Tatverdächtiger festgenommen

Dank der guten Personenbeschreibung konnten Beamte den 29-jährigen Tatverdächtigen sowie seine Begleiterin im Zuge einer Fahndung anhalten. Der Mann, ein syrischer Staatsangehöriger, bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und wurde vorläufig festgenommen. Der E-Roller wurde sichergestellt. Dabei entdeckten die Polizisten ein manipuliertes Zündschloss. Unter der Sitzbank fanden sie außerdem mutmaßliches Tatwerkzeug sowie robuste Handschuhe, die ebenfalls sichergestellt wurden.