Ozon-Warnung für Nordostösterreich: Werte steigen über 180 Mikrogramm

An der Messstelle Hohe Warte in Wien wurden Ozonkonzentrationen von mehr als 180 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Damit wurde die gesetzliche Informationsschwelle im Ozonüberwachungsgebiet 1 Nordostösterreich überschritten.

Die Ozonwerte sind derzeit auf hohem Niveau. Für die Bevölkerung besteht aber kein Grund zur Sorge.

Die Ozonwerte sind derzeit auf hohem Niveau. Für die Bevölkerung besteht aber kein Grund zur Sorge.

An der Wiener Messstelle Hohe Warte ist die Ozonbelastung deutlich angestiegen. Mit einem Einstundenmittelwert von über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde die gesetzliche Informationsschwelle für das Überwachungsgebiet Nordostösterreich offiziell überschritten. Aufgrund der aktuellen Wetterlage rechnen Fachleute damit, dass die Ozonwerte sowohl im weiteren Abendverlauf als auch am morgigen Tag, dem 1. August 2026, auf diesem hohen Niveau bleiben.

Für die Bevölkerung besteht derzeit aber kein Grund zur Sorge

Alltagstätigkeiten im Freien wie Spaziergänge, Baden oder ein Picknick sind weiterhin völlig unbedenklich. Lediglich besonders empfindliche Personen könnten bei starker körperlicher Anstrengung leichte Beeinträchtigungen spüren. Um die Luftwerte nicht weiter zu verschlechtern, appelliert die Wiener Umweltschutzabteilung an die Bevölkerung, nicht notwendige Autofahrten zu vermeiden und stattdessen auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.