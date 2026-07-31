Lotto-Glückspilz: 2 Millionen gehen nach Wien

Ein einziger Tipp hat das Leben dieser Person verändert: Der Lotto-Doppeljackpot ist geknackt und der Millionengewinn geht nach Wien.

In Wien gibt es seit jetzt einen neuen Millionär oder eine neue Millionärin.

In Wien gibt es seit jetzt einen neuen Millionär oder eine neue Millionärin.

Diese Zahlen wird ein:e Wiener:in wohl so schnell nicht mehr vergessen: 5, 6, 20, 21, 38 und 41. Bei der Ziehung am Mittwochabend brachten genau diese sechs Richtigen – auf dem sechsten von zwölf Tipps eines Normalscheins – den alleinigen Lottogewinn. Damit geht der aktuelle Doppeljackpot von etwas mehr als 2 Millionen Euro nach Wien und macht die glückliche Person zum neuesten Lotto-Millionär.

247.000 Euro gehen nach Tirol

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Doppeljackpot – und auch hier räumte eine Person alleine ab. Der Gewinn von rund 247.000 Euro geht nach Tirol. Der entscheidende Treffer gelang direkt mit dem ersten von zwei gespielten Quicktipps.

Kein Sechser bei LottoPlus

Kein Sechser bei LottoPlus: Die Gewinne wurden stattdessen auf die Fünfer verteilt. In der ersten Ziehung gab es für 69 Gewinner je rund 2.400 Euro, in der zweiten Ziehung erhielten 37 Fünfer jeweils über 4.400 Euro. Am Sonntag geht es dank Aufdotation wieder um 500.000 Euro pro Ziehung.

Joker

In der vergangenen Runde wurde auch der dritte Jackpottopf geleert. Auch beim Joker ging es um einen Jackpot, der in Niederösterreich richtig getippt wurde. Dafür warten auf den oder die Gewinner nun mehr als 348.000 Euro.