Österreichweite Hitzewelle: DAS ist der kühlste Ort in Wien

Während die Temperaturen von Grinzing bis zur Lobau unerbittlich nach oben klettern, gibt es in Floridsdorf einen Ort, an dem extreme Minusgrade herrschen. In den Genuss der "Abkühlung" kommen allerdings vorrangig Fahrzeuge.

In ganz Wien wütet der Hitze-Hammer – außer in einer Anlage im Herzen Floridsdorfs: Das Rail Tec Arsenal (RTA) betreibt in der Paukerwerkstraße den größten Klima-Wind-Kanal der Welt. Es ist ein Hightech-Labor, in dem Züge, Helikopter und weitere Fahrzeuge unter extremsten Wetterbedingungen getestet werden.

Minus 45 Grad auf Knopfdruck

In der weltweit anerkannten Versuchsanlage können zu Testzwecken Temperaturen bis zu minus 45 Grad erzeugt werden, bestätigt Katharina Wagner vom RTA gegenüber 5 Minuten. Aber auch Hitze bis 60 Grad, Windgeschwindigkeiten bis 300 km/h, Schnee, Regen und Nebel werden vor Ort simuliert.

©RTA

Warum Wien diesen Ort braucht

Moderne Schienen-und Straßenfahrzeuge müssen heute extremen Bedingungen standhalten – von Hitze über Frost bis zu Stürmen. Das RTA leiste dabei „Pionierarbeit“. Fakt ist: Während draußen die Sommerhitze brütet, ist der kühlste Ort der Stadt eindeutig in der Paukerwerkstraße in Floridsdorf zu finden.