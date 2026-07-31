Der Samstag in Wien wird weiterhin heiß – im Wienerwald kann es am Nachmittag krachen

Hitze, Schwüle und Gewittergefahr: Die Temperaturen klettern auf 34 bis 37 Grad. Neben Sonnenschein ziehen bereits ab der Früh zeitweise dichtere Wolken durch.

Nach einem sonnigen Start mit hohen Wolken gerät das Wetter am Samstag rasch ins Wackeln: Schon ab dem Vormittag bilden sich über dem Wienerwald erste Quellwolken, die am Nachmittag Schauer und Gewitter bringen können.

Nach einem sonnigen Start mit hohen Wolken gerät das Wetter am Samstag rasch ins Wackeln: Schon ab dem Vormittag bilden sich über dem Wienerwald erste Quellwolken, die am Nachmittag Schauer und Gewitter bringen können.

Am Samstag wird es in Wien und Niederösterreich heiß und streckenweise schwül mit Höchstwerten zwischen 34 und 37 Grad. Am Himmel wechseln sich Sonne und teils kompakte Wolken ab, und das schon ab den Morgenstunden.

Vor allem im Wienerwaldgebiet kann es ab dem Nachmittag krachen

Bereits am Vormittag tauchen jedoch über den Ausläufern des Wienerwalds erste Quellwolken auf. Ab dem Nachmittag entladen sich vor allem im Wienerwaldgebiet stellenweise kräftige Wärmegewitter. Dazu bläst zeitweise spürbarer Westwind, der in Gewitternähe auch ordentlich auffrischen kann.