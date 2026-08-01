ÖBB-Großbaustelle: 4 Wochen Sperren im Weinviertel und in Wien

Sommersperren-Halbzeit bei den ÖBB: Ab 10. August treten im Rahmen des S-Bahn Wien Upgrades vierwöchige Zusatzsperren auf den nördlichen Anschlussstrecken in Kraft. Ein Ersatzkonzept sichert die Anbindung an die U-Bahn.

Die Bauarbeiten zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf liegen laut ÖBB voll im Zeitplan.

Die Bauarbeiten zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf liegen laut ÖBB voll im Zeitplan.

Bei der Modernisierung der Wiener Stammstrecke ist die Halbzeit der Sommersperren erreicht. Wie die ÖBB mitteilen, liegen die Arbeiten zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf voll im Zeitplan. Von 10. August bis zum Ende der Schulferien am 6. September 2026 steht nun die nächste Phase an: Für die Inbetriebnahme des digitalen Zugsicherungssystems ETCS Level 2 sind vier Wochen lang zusätzliche Sperren auf den nördlichen Anschlussstrecken Richtung Wien Jedlersdorf, Gerasdorf sowie Wien Süßenbrunn erforderlich.

Das Ersatzkonzept für die Nordäste

Um die Fahrgäste aus dem Weinviertel zuverlässig zu transportieren, wurden umfangreiche Ersatzverbindungen eingerichtet:

Nordwestbahn (S3/S4/REX3): Die S3 endet in Wien Jedlersdorf. Die Ersatzbuslinie SV903 führt von dort nach Floridsdorf. REX3-Züge fahren nur bis/ab Korneuburg; von dort bringen die Ersatzbuslinien SV913 (nach Praterstern) und SV923 (nach Handelskai) die Fahrgäste zu den U-Bahnen U1, U2 und U6. Die Haltestelle Wien Brünner Straße wird nicht bedient.

Die S3 endet in Wien Jedlersdorf. Die Ersatzbuslinie SV903 führt von dort nach Floridsdorf. REX3-Züge fahren nur bis/ab Korneuburg; von dort bringen die Ersatzbuslinien SV913 (nach Praterstern) und SV923 (nach Handelskai) die Fahrgäste zu den U-Bahnen U1, U2 und U6. Die Haltestelle Wien Brünner Straße wird nicht bedient. Laaer Ostbahn (S2/REX2): S2-Züge fahren bis/ab Gerasdorf, REX2-Züge bis/ab Wolkersdorf. Von dort fahren die Buslinien SV902 und SV912 über Wien Leopoldau und Heinrich-von-Buol-Gasse nach Floridsdorf.

S2-Züge fahren bis/ab Gerasdorf, REX2-Züge bis/ab Wolkersdorf. Von dort fahren die Buslinien SV902 und SV912 über Wien Leopoldau und Heinrich-von-Buol-Gasse nach Floridsdorf. Nordbahn (S1): Die S1 endet in Wien Süßenbrunn. Die Ersatzbusse der Linie SV901 fahren über den Rennbahnweg direkt zum Kagraner Platz (Anschluss an U1).

Die S1 endet in Wien Süßenbrunn. Die Ersatzbusse der Linie SV901 fahren über den Rennbahnweg direkt zum Kagraner Platz (Anschluss an U1). REX1: Wird über Wien Stadlau und Wien Simmering zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Zwischen Praterstern und Floridsdorf bleibt das bisherige 2-Buslinien-System (Direktbus gelb sowie Linie blau über Handelskai und Traisengasse) aufrecht.

Einsatz neuer Doppelstockzüge & Ticket-Anerkennung

Ab 10. August setzen die ÖBB verstärkt den neuen Cityjet Doppelstock auf der Stammstrecke ein. Da die Bahnsteige im Bahnhof Wien Quartier Belvedere aktuell noch für die neuen Züge verlängert werden müssen, entfällt dort der Halt temporär. In diesem Zeitraum werden ÖBB-Tickets zwischen Hauptbahnhof, Quartier Belvedere und Rennweg auch auf den Straßenbahnlinien 18, 62 und O der Wiener Linien anerkannt.

Hauptsperre ab 7. September

Direkt nach dem Ende der Sommersperren startet am 7. September 2026 die 14-monatige Hauptsperre der Wiener Stammstrecke zwischen Wien Hauptbahnhof bzw. St. Marx und Wien Praterstern. In dieser Phase erneuern die ÖBB Viadukte, Brücken, Gleise und Haltestellen umfassend.