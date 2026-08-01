Gewitterwarnung für Wien und Niederösterreich: Hier kann es ungemütlich werden

In Wien und Niederösterreich steigen die Temperaturen am Samstag an. Ab dem Nachmittag ziehen laut Wetterdiensten Schauer und Gewitter auf – vor allem das Alpenvorland ist betroffen.

Die schwüle Sommerhitze entlädt sich am heutigen Samstag, dem 1. August 2026, in der Ostregion. Sowohl die GeoSphere Austria als auch die Unwetterzentrale (UWZ) haben Vorwarnungen vor teils kräftigen Gewittern und Hagel ausgegeben. Die Gelbe Gewitterwarnung der GeoSphere gilt ab 13 Uhr bis in die erste Nachthälfte hinein.

©UWZ | Hier die Warnung der UWZ. ©GeoSphere Austria | Hier die Warnung der GeoSphere Austria.

Prognose für Niederösterreich

Während der Vormittagsstunden präsentiert sich das Wetter in Niederösterreich noch häufig sonnig. Über dem Berg- und Hügelland bilden sich jedoch rasch Quellwolken. Am Nachmittag muss fast überall mit lokalen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden, wobei der Niederschlagsschwerpunkt im nördlichen Alpenvorland sowie im Waldviertel liegt, so die GeoSphere Austria. Die Höchsttemperaturen erreichen heiße 29 bis 37 Grad. In der Nacht ziehen von Südwesten her weitere Gewitter durch, vor allem im Mostviertel und westlichen Weinviertel. Der Wind kann in Gewitternähe stark auffrischen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 22 Grad.

Prognose für Wien

In Wien startet der Samstag mit Sonnenschein und hohen Wolken. Am westlichen Stadtrand tauchen bereits am Vormittag erste Quellwolken auf, bevor am Nachmittag die Schauer- und Gewitterneigung spürbar ansteigt. Die Tageshöchstwerte klettern auf heiße bis zu 36 Grad. Am Abend dreht der Wind auf West und legt böig zu, während letzte Schauer meist rasch abklingen. Die restliche Nacht verläuft weitgehend trocken und wolkig bei Tiefstwerten zwischen 19 und 21 Grad. Wir haben berichtet: Der Samstag in Wien wird weiterhin heiß – im Wienerwald kann es am Nachmittag krachen.

Mögliche Auswirkungen und Handlungsempfehlungen

Aufgrund der Unwetter kann es punktuell zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern kommen. Blitzschläge und Sturmböen bergen die Gefahr von Stromausfällen, abgebrochenen Ästen oder umstürzenden Bäumen. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist mit Verspätungen zu rechnen.