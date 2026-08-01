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Das Bild auf 5min.at zeigt einen tödlichen Unfall im Wasser.
An der Stadtgrenze zwischen Wien und Niederösterreich ist am Freitag ein 87-jähriger Schwimmer tödlich verunglückt.
Wien/Niederösterreich
01/08/2026
Zeugin schlägt Alarm

Tödlicher Badeunfall: 87-Jähriger stirbt am Mühlwasser

Ein 87-Jähriger ging regelmäßig am Mühlwasser schwimmen. Als seine Sachen nach mehr als einer Stunde noch am Ufer lagen, schlug eine Zeugin Alarm - für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(180 Wörter)
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Der Badeunfall ereignete sich am Freitag, dem 31. Juli 2026, im Bereich des Mühlwassers. Dieses liegt an der Stadtgrenze zwischen Wien und Niederösterreich. Gegen 12 Uhr sah eine Zeugin den 87-jährigen Mann im Wasser. Laut ihren Angaben ging er regelmäßig an derselben Stelle schwimmen. Mehr als eine Stunde später wurde die Zeugin aufmerksam. Gegen 13.20 Uhr lagen die persönlichen Gegenstände des Mannes noch immer am Ufer. Der 87-Jährige selbst war jedoch nicht mehr zu sehen. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei und die Rettung.

Kräfte springen hinein

Eine Polizeibeamtin, eine Notärztin und ein Sanitäter nahmen den Mann schließlich unterhalb der Wasseroberfläche wahr. Der 87-Jährige trieb dort im Wasser. Die drei Einsatzkräfte sprangen sofort hinein und brachten ihn ans Ufer. Anschließend leiteten sie die weiteren Maßnahmen ein. Für den 87-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Die Notärztin konnte jedoch nur mehr den Tod des 87-Jährigen feststellen,“ heißt es vonseiten der Beamten.

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