Auf der Straße kennengelernt – Treffen endet mit Faustschlägen

Am Brigittaplatz in Wien-Brigittenau endete ein Treffen zweier Paare mit schweren Verletzungen. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger flüchtete, die Polizei fahndet nach ihm.

Nach einem gemeinsamen Treffen in einer Wohnung in Wien-Brigittenau wurde ein 40-Jähriger schwer am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.

Nach einem gemeinsamen Treffen in einer Wohnung in Wien-Brigittenau wurde ein 40-Jähriger schwer am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.

Zwei Paare sollen sich am Freitag, dem 31. Juli 2026, zufällig auf der Straße kennengelernt haben. Danach verabredeten sie sich laut Polizei in der Wohnung eines 38-Jährigen. Dort wollten sie gemeinsam Suchtmittel konsumieren. Im Laufe des Abends kam es jedoch zu einem Streit.

Schläge gegen Kopf

Zwischen dem 38-jährigen Wohnungsinhaber und einem 40 Jahre alten Mann dürfte die Situation gegen 21.30 Uhr eskaliert sein. Der 38-Jährige steht im Verdacht, seinem Gegenüber mehrfach mit der Faust auf den Kopf geschlagen zu haben. Der 40-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Schließlich gelang ihm die Flucht aus der Wohnung.

Zeuge ruft Polizei

Auf der Straße wurde ein Zeuge auf den blutüberströmten Mann aufmerksam. Er verständigte sofort die Polizei. Die Berufsrettung Wien und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten an Ort und Stelle. Danach wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Verdächtiger flüchtig

Der 38-jährige Tatverdächtige, ein österreichischer Staatsbürger, hatte die Wohnung noch vor dem Eintreffen der Beamten verlassen. Auch an seiner Wohnadresse konnte ihn die Polizei nicht antreffen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien wird weiterhin nach dem Mann gesucht. „Die Fahndung nach dem Mann sowie die weiteren Ermittlungen sind im Gange.“