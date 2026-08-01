Prügel-Attacke am Stadtpark: Fünf Männer griffen Pärchen an

Nach einer Attacke auf zwei Parkbesucher im 3. Wiener Gemeindebezirk nahm die Exekutive drei Verdächtige fest. Ein 20-Jähriger wehrte sich dabei heftig gegen die Festnahme.

Ein versuchter schwerer Raub hat sich am späten Freitagabend, dem 31. Juli 2026, im Wiener Stadtpark ereignet. Wie die Polizei berichtet, hielt sich ein 18-Jähriger gemeinsam mit seiner Freundin gegen 23.20 Uhr auf einer Parkbank auf, als sich ihnen plötzlich fünf vorerst unbekannte Männer näherten. Nach einem kurzen Gespräch begannen die Unbekannten, auf das Pärchen einzuschlagen und einzutreten. Der 18-Jährige wehrte sich und konnte so verhindern, dass ihm seine Geldbörse und seine Armbanduhr geraubt wurden. Im Zuge des Angriffs zückte einer der Täter jedoch ein Messer und verletzte den jungen Mann an der Hand. Anschließend flüchteten sie.

Drei Festnahmen nach Sofortfahndung

Zeugen schalteten umgehend die Polizei ein. Im Zuge einer rasch eingeleiteten Fahndung konnten Beamte wenig später drei Tatverdächtige anhalten – einen 20-jährigen russischen Staatsbürger, einen 22-Jährigen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft und einen 23-jährigen Österreicher. Während der Amtshandlung zeigte sich der 20-Jährige zunehmend aggressiv, weshalb seine Festnahme nur unter Anwendung von Körperkraft durchgeführt werden konnte. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zur Ausforschung der beiden noch flüchtigen Tatverdächtigen sind in Gange. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung der Opfer vor Ort. Der 18-Jährige erlitt durch die Messerattacke eine Schnittverletzung an der Hand.