Auffälliges Verhalten: Polizei folgt nervösem Duo und findet Kokain

Das nervöse Verhalten zweier Männer bei einer Verkehrskontrolle in Wien weckte das Interesse der Polizei. Die Beamten folgten dem Duo in die Inge-Konradi-Gasse und stellten schließlich 120 Gramm Kokain sicher.

Eine Verkehrskontrolle in der Brünner Straße endete am Freitag mit zwei Festnahmen. Die Beamten hatte einen 46-jährigen Lenker angehalten. Dieser wies eindeutige Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel auf. „Da einer der einschreitenden Beamten zur Durchführung eines Speicheltests befähigt ist, wurde ein solcher vorgenommen“, heißt es vonseiten der Polizisten weiter. Er verlief positiv auf Kokain.

Widersprüchliche Angaben

Infolgedessen wurden sowohl der Fahrer als auch dessen 53-jähriger Beifahrer auf Suchtmittel durchsucht. Stattdessen entdeckten die Beamten eine größere Menge Bargeld. „Der Mann gab an, das Geld geerbt zu haben und es am selben Tag für den Ankauf eines Motorrades zu benötigen“, schildert die Exekutive. Jedoch waren die beiden Männer sichtlich nervös und verstrickten sich im Zuge einer Verkehrskontrolle immer mehr in Lügen; machten mehrmals widersprüchliche Angaben. Das ließ die Ordnungshüter stutzig werden.

Polizei nahm die Verfolgung auf

Als die beiden in ein Taxi stiegen, folgten sie dem Wagen unauffällig. „Dabei konnte beobachtet werden, wie der 46-Jährige das Fahrzeug für kurze Zeit verließ und anschließend wieder einstieg“, erklären die Beamten. Schlussendlich wurden die beiden Männer in der Inge-Konradi-Gasse erneut angehalten und kontrolliert. Diesmal entdeckten die Ermittler einen größeren Beutel mit Suchtmittel und stellten es sicher. „Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich geständig und gaben an, dass es sich um rund 120 Gramm Kokain handle, das sie zuvor erworben hatten“, so die Polizisten abschließend. Die Österreicher wurden vorläufig festgenommen.