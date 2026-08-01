Mann (34) biss bei Festnahme Polizisten blutig

Auf der Landstraßer Hauptstraße gerieten zwei Männer in Streit. Der 34-jährige Aggressor verprügelte seinen Partner und biss im Zuge der Amtshandlung einem Polizisten in den Unterarm.

Ein Vorfall von häuslicher Gewalt und schwerem Widerstand gegen die Staatsgewalt hat sich am Freitagabend, dem 31. Juli 2026, gegen 21.45 Uhr auf der Landstraßer Hauptstraße ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 34-jähriger Mann gemeinsam mit seinem 31-jährigen Partner Alkohol konsumiert. Im Laufe des Abends entwickelte sich aus einer Meinungsverschiedenheit ein heftiger Streit. Dabei soll der 34-Jährige seinen Partner mehrfach im Gesichts- und Halsbereich geschlagen sowie gekratzt haben. Zudem beschädigte er mehrere Gegenstände in der Wohnung des 31-Jährigen.

Eingreifen im Stiegenhaus

Während der gesamten anschließenden Amtshandlung verhielt sich der 34-Jährige äußerst aggressiv. Als ihn die angerückten Polizeibeamten zur sofortigen Vernehmung aufforderten, versuchte der Mann im Stiegenhaus, einen dort angebrachten Feuerlöscher zu ergreifen. Dies konnte von den Polizisten jedoch rechtzeitig erkannt und verhindert werden.

Blutige Bissverletzung bei Festnahme

Daraufhin kam es zu einem Handgemenge. Der Randalierer versuchte wiederholt, sich aus der Fixierung durch die Einsatzkräfte zu lösen. Im Zuge der Festnahme biss er einem Beamten schließlich so heftig in den Unterarm, dass dieser eine offene, blutende Bissverletzung erlitt. Mithilfe weiterer angeforderter Polizeikräfte konnte der 34-jährige Staatsbürger aus Venezuela schließlich vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der verletzte Polizeibeamte wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht und konnte seinen Dienst aufgrund der Verletzung nicht mehr fortsetzen.